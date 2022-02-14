Freedom Holding удачно реализовал бумаги СПБ Биржи до ее IPO

Freedom Holding в III и IV кварталах совершил несколько трансакций с акциями СПБ Биржи, пишет «Коммерсант», уточняя, что в результате этих сделок ему удалось реализовать актив по высокой цене до проведения первичного размещения (IPO) торговой площадки. Причем по количеству бумаг продажи почти соответствовали всему объему IPO СПБ Биржи.

Freedom Holding в IV квартале продал на рынке «приблизительно» 2,4 млн акций СПБ Биржи за 32,9 млн долларов, следует из отчетности холдинга. Кроме того, в тот же временной отрезок еще «примерно» 1 млн акций торговой площадки он реализовал в ЗПИФ «СПБ фонд» под управлением близкой к холдингу УК «Восток-Запад». В результате в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, компания признала чистую прибыль от продажи ценных бумаг, предназначенных для торговли, в размере 39,7 млн долларов.

Продажа в ЗПИФ «СПБ фонд» происходила в рамках сделки пре-IPO для инвесторов в конце III — начале IV квартала. Так, в сентябре через этот фонд ИК «Фридом Финанс» (входит в холдинг) продала «примерно 11,5 млн» акций торговой площадки «15 тыс. инвесторов», в результате чего Freedom Holding в III квартале получил 155,7 млн долларов чистого дохода. Продажи проходили по цене около 13,4 доллара за штуку. В IV квартале продажа еще 1 млн акций принесла холдингу еще 11,3 млн долларов дохода, следует из отчетности.

Помимо продажи акций торговой площадки в ЗПИФ «СПБ фонд», структуры Freedom Holding осуществили еще одну сделку с этим активом и ЗПИФ УК «Восток-Запад». Из проданных на рынке 2,4 млн акций Freedom Finance Technologies накануне IPO СПБ Биржи, 3 ноября, реализовал более 2 млн бумаг в ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (ФПР) «как бумагу IPO», заявили в холдинге. Стоимость одной проданной бумаги составила 13,64 доллара за акцию. Таким образом, в результате продажи акций в ЗПИФ «ФПР» Freedom Holding выручил еще 27,9 млн долларов.

Менее чем через неделю после этой сделки был определен диапазон продажи акций СПБ Биржи в рамках IPO, верхняя граница которого оказалась на уровне 11,5 доллара за бумагу. После этого котировки акций торговой площадки ненадолго взлетели и достигли 14,12 доллара за одну бумагу 13 декабря. А затем началось стремительное падение — на закрытии торговой сессии в пятницу, 11 февраля, за одну штуку давали 9,03 доллара.

В результате продаж акций СПБ Биржи осенью прошлого года Freedom Holding за апрель — декабрь получил реализованную чистую прибыль по этим бумагам, предназначенным для торговли, в размере 177,1 млн долларов (из 185,6 млн долларов от реализованной и нереализованной прибыли по операциям с подобными бумагами), что составило почти 58% от суммарной чистой прибыли холдинга за три квартала, закончившихся 31 декабря 2021 года. При этом после IPO структуры Freedom Holding снова стали покупать акции СПБ Биржи.

«Фундаментально акции СПБ Биржи сохраняют свою привлекательность: во-первых, повышенная волатильность на рынках ведет к росту комиссионных доходов торговой площадки, во-вторых, на фоне роста геополитической напряженности возможен повышенный интерес российских частных инвесторов к иностранным ценным бумагам, на которых специализируется СПБ Биржа, кроме того, сохраняются планы по выводу на нее новых инструментов, прежде всего деривативов; наконец, появились планы по IPO российских эмитентов на этой площадке», — говорит стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Тем не менее, по его словам, на акции СПБ Биржи, как и на бумаги всех отечественных эмитентов, давит геополитическая напряженность. Причем биржа к ней более чувствительна, поскольку планировала размещение на NASDAQ. Понятно, добавляет эксперт, «что стратегически эти планы у компании сохраняются, тем не менее внешнеполитический фон может заставить ее сдвинуть сроки».