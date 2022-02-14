Финансист предупредила о возможном подорожании молочных продуктов

Динамика цен на молоко будет зависеть от цен на корма, развития ситуации с пандемией, влияющей на затраты на транспортировку и рабочую силу. Отражаются на потребительских ценах на молочную продукцию и колебания курса рубля — они обуславливают динамику цен на импортные ингредиенты, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, в лучшем случае молоко будет дорожать в пределах инфляции. По данным Росстата, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное увеличились на 1,65%, на молоко питьевое цельное стерилизованное — на 1,6%. Инфляция составила 1,07%.

«Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов», — объясняет Долгова.

Цены на молоко зависят и еще от ряда показателей:

стоимости корма для животных (в том числе заготовки, транспортировки, добавок, затрат на удобрения);

стоимости содержания стада (в том числе затрат на электроэнергию, отопление помещений, амортизацию оборудования);

цен на ветеринарные препараты;

стоимости переработки сырого молока;

стоимости транспортировки продукции (в том числе затрат на дизельное топливо, бензин);

торговых надбавок розничных продавцов.

При этом на первые три показателя приходится почти половина себестоимости молока. Собеседница агентства отмечает, что существенную долю кормовых добавок, ветпрепаратов составляет импорт.



«Также затраты и, соответственно, цены на молоко зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9%», — сказала Долгова.