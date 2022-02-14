НАУФОР выступила за проведение биржевых торгов в выходные

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России письмо, в котором предложила подготовить ряд рекомендаций для брокеров при закрытии позиций клиентов при проведении биржами торгов в выходные дни, сообщается на сайте ассоциации.

Как отмечается в письме, организованные торги в выходные дни требуют изменения брокерами ряда процессов взаимодействия с клиентами, в связи с этим совет директоров НАУФОР счел целесообразной подготовку некоторых рекомендаций.

Так, ассоциация предлагает установить порядок закрытия позиций со стандартным или повышенным уровнем риска таким образом, чтобы оно приходилось на наиболее ликвидный период торгов. Например, если торги отнесены биржей к одному торговому дню, но проходят в субботу, воскресенье и понедельник, НАУФОР предлагает устанавливать ограничительное время в рамках торговой сессии в будний день. «Например, в случае проведения торгов, отнесенных биржей к одному торговому дню, в субботу, воскресенье и понедельник, рекомендовать устанавливать ограничительное время на какое-либо время, приходящееся на период проведения торгов в рамках основной торговой сессии в понедельник», — говорится в письме.

Кроме того, ассоциация рекомендует не снижать в наименее ликвидные периоды торгового дня размер минимальной маржи или увеличивать стоимость портфеля клиента из-за того, что норматив покрытия риска стал меньше нуля. Если же поручения по снижению минимального размера маржи или увеличения стоимости портфеля клиентов регулируются договором, то НАУФОР хочет предусмотреть в нем возможность их исполнения в наиболее ликвидный период.

Как пишет «Коммерсант», отправной точкой нового витка обсуждений стала услуга «Тинькофф Инвестиции», который в конце года предоставил клиентам возможность торговать ежедневно на внебиржевом рынке. О запуске торгов в субботу и воскресенье с 5 февраля сообщила и «СПБ Биржа», однако затем его перенесли на конец I квартала в силу «необходимости дополнительных консультаций с Банком России и участниками рынка». Мосбиржа также рассматривает возможность их введения в выходные. По словам управляющего директора биржи по коммуникациям Андрея Брагинского, сроки продления торгов зависят «прежде всего от технической готовности участников рынка».

В ЦБ говорят, что биржи могут запустить торги на выходных днях только после регистрации правил торгов в регуляторе. Сейчас регулятор изучает предложения участников рынка, «в первую очередь инвесторов». Он хочет оценить все возможные риски, к которым он относит ликвидность торгов, готовность инфраструктуры участников и систем риск-менеджмента, маржинальную торговлю, а также готовность инвесторов к участию.

Между тем в компании «Открытие Инвестиции» считают важным, чтобы запуск торгов не привел к ситуации, когда «клиент, который не хочет торговать, вынужден был бы все равно контролировать свои позиции и реагировать на прилетающие маржин-колы». Во «Фридом Финансе» признают, что «торги 24/5 или 24/7 — по сути, неизбежная вещь», однако видят опасность в допуске клиентов в «дикий рынок». Там поясняют, что по бумагам 100% времени должны быть маркетмейкеры, а диапазоны колебаний цен следует ограничивать строже, чем в дневную сессию. Еще один дискуссионный вопрос — возможность вывода денег по выходным. Предоставить клиентам такую возможность пока планируют «Финам» и ВТБ.