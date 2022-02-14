Белоусов поручил Минфину и МЭР оценить финансирование плана низкоуглеродного развития

Меры, заложенные в стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, гарантируют России экономический рост при сокращении выбросов CO₂. Об этом заявили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам совещания с бизнес-сообществом по плану реализации стратегии, передает ТАСС.

«Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в пятницу, 11 февраля, провел совещание с бизнес-сообществом, где обсуждался план реализации стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. План подготовлен Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, администрацией президента, ведущими российскими компаниями и экспертами. <…> Меры по переходу на низкоуглеродное развитие, заложенные в отраслевых разделах, позволяют гарантированно обеспечить экономический рост при сокращении выбросов парниковых газов», — отметили в секретариате Белоусова.



Представленный в ходе совещания план реализации низкоуглеродной стратегии Белоусов поручил доработать в течение двух недель, а также дал поручение руководителям рабочих групп провести встречи с бизнесом и экспертным сообществом. Кроме того, Минэкономразвития и Минфину предписано оценить бюджетное и внебюджетное финансирование, необходимое для реализации стратегии, добавили в секретариате первого вице-премьера РФ.

«После утверждения план необходимо синхронизировать с единым планом по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года. По поручению председателя правительства все наши стратегические документы должны быть приведены в соответствие с ним», — резюмировал Белоусов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что в план заложены основные мероприятия по декарбонизации российской экономики, также в плане определены основные приоритеты «зеленого» развития до 2030 года. Так, по словам министра, до конца текущего года планируется завершить формирование в РФ национального климатического регулирования, «включая создание системы обращения углеродных единиц, стандартизации и верификации углеродной отчетности, запуск регионального эксперимента в Сахалинской области»; кроме того, предстоит утвердить государственную программу по энергоэффективности. При этом документ содержит более амбициозные задачи низкоуглеродного развития, чем те, которые были заявлены в стратегии, утвержденной в ноябре 2021 года, подчеркнул Решетников. «Согласно операционному плану, к 2030 году по сравнению с 2019-м выбросы парниковых газов снижаются на 4% (с 1,6 миллиарда до 1,5 миллиарда тонн CO₂-эквивалента). Основной вклад в сокращение нетто-выбросов дают мероприятия в энергетике и лесном хозяйстве», — цитирует Решетникова секретариат Белоусова.

В свою очередь специальный представитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев отметил, что заложенное в план снижение на 4% показателя по выбросам CO₂ к 2030 году является «большим плюсом» с точки зрения международного позиционирования. Кроме того, он выступил с предложением создать проектный офис по реализации климатических проектов в России при участии бизнеса, а также подчеркнул важность формирования детализированной статистики выбросов с разбивкой по всем парниковым газам. Белоусов заявил, что идея создания такого офиса, который, в частности, будет рассматривать меры поддержки, будет проработана.

В ноябре прошлого года правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели возможно обеспечить одновременно с ростом экономики.

