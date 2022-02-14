Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск взлетел до 76,58 рубля

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 1,5895 рубля и составил 76,5762 рубля (на 11:30 мск 11 февраля был равен 74,9867 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.