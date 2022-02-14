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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск взлетел до 76,58 рубля

14.02.2022 11:39
1 586
1 Время прочтения: 14 секунд
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 1,5895 рубля и составил 76,5762 рубля (на 11:30 мск 11 февраля был равен 74,9867 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

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Комментарии

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SL/TP
14.02.2022 19:31
<p>Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск взлетел до 76,58 рубля</p>
<p></p>
<p>Те кто в январе бегал срочно сдавать валюту (а об этом много писали СМИ) радостно захлопали в ладоши и готовят новые баксы для их сдачи в обменники. </p>
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