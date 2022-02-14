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«Ойл Ресурс Групп» и «Сбер» запустили сервис покупок в рассрочку на сырьевом маркетплейсе «ОРГ-Маркет»

14.02.2022 11:46
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Сырьевой маркетплейс «ОРГ-Маркет» в партнерстве со «Сбером» интегрировал сервис «Бизнес-покупка в рассрочку», который позволяет юрлицам приобрести нефтепродукты и нефтехимию в рассрочку. Опция доступна зарегистрированным пользователям в личном кабинете маркетплейса org-market.com.

Пользователи маркетплейса «ОРГ-Маркет» могут получить в рассрочку до 3 млн рублей. Льготный период составляет 30 дней, далее ставка равна 1,5% в месяц. Заявка рассматривается банком за три минуты.

Оформление заявки в рассрочку позволяет покупателям увеличить оборотные средства и сократить издержки.

Сырьевой маркетплейс «ОРГ-Маркет» предлагает бизнесу приобрести нефтепродукты и нефтехимию по цене производителя и получить их удобным способом — самовывозом или с помощью доставки. Площадка сводит поставщиков, покупателей и перевозчиков на одной платформе.

«География охвата маркетплейса — несколько регионов Центральной России. Мы ведем переговоры с вертикально интегрированными нефтяными компаниями с целью вовлечения их в работу нашей платформы наряду с независимыми компаниями. С уменьшением числа посредников эти компании смогут продавать свою продукцию дороже, а покупателям она обойдется дешевле. Плюс у них появляются диверсифицированные потоки разных клиентов, а не только крупных трейдеров. В случае успеха переговоров наша география существенно расширится. Проект зарабатывает за счет лицензионного вознаграждения за право использования платформы и дополнительных модулей. Сейчас на платформе более 60 выгодных предложений от поставщиков. Мы привлекаем банки-партнеры с финансовыми сервисами, рассрочкой и эскроу-счетами для удобства наших клиентов», — прокомментировал генеральный директор «Ойл Ресурс Групп» Сергей Терешкин.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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