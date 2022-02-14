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Платежная система «Мир» проводит акцию с кэшбэком за покупки на Ozon

14.02.2022 13:22
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Платежная система «Мир» и Ozon запустили совместную акцию: в период с 14 февраля по 13 марта 2022 года держатели национальных платежных карт смогут получать кэшбэк в размере 10% за все покупки на Ozon, оплаченные «Миром». Об этом сообщает в понедельник Национальная система платежных карт — оператор ПС «Мир».

До оплаты карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru, уточняется в релизе.

Кэшбэк будет начислен за оплату картой «Мир» на сайте или в мобильном приложении Ozon в течение нескольких дней после покупки. В период проведения акции на одну карту «Мир» можно получить 500 рублей кэшбэка.

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