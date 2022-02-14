Платежная система «Мир» проводит акцию с кэшбэком за покупки на Ozon

Платежная система «Мир» и Ozon запустили совместную акцию: в период с 14 февраля по 13 марта 2022 года держатели национальных платежных карт смогут получать кэшбэк в размере 10% за все покупки на Ozon, оплаченные «Миром». Об этом сообщает в понедельник Национальная система платежных карт — оператор ПС «Мир».

До оплаты карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru, уточняется в релизе.



Кэшбэк будет начислен за оплату картой «Мир» на сайте или в мобильном приложении Ozon в течение нескольких дней после покупки. В период проведения акции на одну карту «Мир» можно получить 500 рублей кэшбэка.