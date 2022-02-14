Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России

Страны G7 готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании, которая входит в объединение.

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — отмечается в тексте. «Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом», — говорится в заявлении глав финансовых ведомств этого неформального объединения семи экономически развитых государств, в которое входят также Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В заявлении министров подчеркивается, что G7 намерена «действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, одновременно поддерживая текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации [ситуации на границе с РФ]».



Ранее также стало известно, что лидеры стран G7 намерены 24 февраля обсудить в виртуальном формате ситуацию вокруг Украины. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, встреча будет посвящена ситуации на границе России с Украиной и приписываемому РФ «наращиванию сил». На встрече будет поднят вопрос о возможном введении «санкций в случае, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», отмечалось в материале агентства.