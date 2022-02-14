Все новости

В Кабардино-Балкарии выявили финансовую пирамиду на 915 млн рублей

14.02.2022 13:53
1 356
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Кабардино-Балкарии полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, создавшего финансовую пирамиду. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД.

«Следователями и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике выявлено преступное сообщество, которое специализировалось на хищении денежных средств граждан под видом инвестиционной деятельности», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, финпирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, при этом потенциальным вкладчикам был обещан доход в размере почти 100% от суммы вклада. «На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей», — сообщает правоохранительное ведомство.

Противоправная деятельность пресечена оперативниками республиканского МВД. Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы.

Возбуждены уголовные дела в соответствии с частями 1 и 2 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), частью 4 статьи 159 («Мошенничество») и статьей 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») Уголовного кодекса РФ, которые соединены в одно производство. Восемнадцати фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

Установлено, что двое обвиняемых, используя похищенные денежные средства, приобрели большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше 9 млн рублей. На данное имущество наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу.

В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейские и следователи выяснили, что в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 млн рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Однако спустя несколько месяцев земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 млн рублей. Кроме того, злоумышленнику были выплачены 7,5 млн рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На данные денежные средства также наложен арест.

«Проведены 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, шесть товароведческих, две почерковедческие, две портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза», — говорится в релизе.

Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 млн рублей и 20 тыс. долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн рублей. Предварительное расследование продолжается, указывают в МВД.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Банк «Уралсиб» повысил процент на остаток по дебетовой карте «Прибыль» до 9%
Государственные МФО могут не справиться с растущим спросом со стороны малого бизнеса
16 февраля. О чем пишут газеты
В России обеспечат спутниковой связью самолеты, поезда и автобусы