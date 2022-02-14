Суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС из суда.

«Константина Козловского признать виновным <…> и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — сказала судья.

Остальные участники хакерской группировки Lurk получили от пяти до 13 лет колонии.

Фигуранты дела, по которому осужден Козловский, обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иных крупных компаний на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых 21 человек, еще один скрылся и находится в розыске. В зависимости от роли каждого участникам группировки инкриминируется часть 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц»), статья 210 («Организация преступного сообщества либо участие в нем»), часть 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), часть 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») Уголовного кодекса РФ.



Константин Козловский перед началом заседания суда заявил журналистам, что, по его мнению, дело сфабриковано, а в обвинительном заключении имеются нестыковки. В ходе выступления с последним словом он говорил, что выполнял задания курировавших его силовиков, в том числе касавшиеся вмешательства в избирательную кампанию в США. Однако, по данным источника ТАСС, в ходе следствия связь группировки с ФСБ не установлена, а по итогам проведенных экспертиз на изъятой у хакеров технике не было найдено следов атак на правительство США.