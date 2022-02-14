Генпрокуратура взяла под контроль развитие «Цифровой экономики»

По приказу генпрокурора Игоря Краснова в ведомстве создано и успешно функционирует спецподразделение по защите информации, пишет «Коммерсант», уточняя, что под его надзор попали все крупные госпроекты, связанные с цифровизацией. Прокуроры защищают сайты правоохранительных органов от «зеркал», рекламирующих сомнительные услуги, а также разбираются с фактами отсутствия стабильной и быстрой связи населения с целым рядом федеральных структур.

Отдел по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации приказом генпрокурора Игоря Краснова создан в структуре главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Выделять отдельные штатные единицы и финансирование для него не пришлось — это было сделано за счет перераспределения кадров как в главке, так и из общего резерва органов прокуратуры.

К компетенции сотрудников отдела был отнесен надзор за реализацией национального проекта «Цифровая экономика» (на него только из федерального бюджета планируется выделить до 2024 года более 1 трлн рублей), а также другими нацпроектами «в части внедрения и использования информационных систем». Прокуроры будут контролировать расходование бюджетных средств их получателями и исполнителями госконтрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, а также внедрение их результатов в производство, а заодно и регистрацию на них прав Российской Федерации. На них же — надзор за исполнением законодательства в сфере импортозамещения информационных технологий (за исключением оборонно-промышленного комплекса); контроль за внедрением органами власти и организациями искусственного интеллекта, который, к слову, уже довольно успешно используется в деятельности самой Генпрокуратуры, обеспечением защиты и хранения информации и многое другое.

Начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Данилов рассказал, что зафиксированы многочисленные факты существенных нарушений законодательства в сфере информационных технологий и защиты информации.

Сотрудниками спецподразделения в деятельности ряда федеральных министерств и ведомств вскрыта схема уклонения от качественного взаимодействия с посетителями сайтов и заявителями. Оказалось, что внешние сервисы подачи обращений умышленно не синхронизированы с системой внутреннего документооборота органов. Жалобы граждан по причинам технического несовершенства, а на самом деле — человеческого безразличия месяцами остаются без рассмотрения, пока в ведомствах не начинаются прокурорские проверки.

Начальник главка сообщил, что в ходе проверок, проведенных в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования России, было выявлено отсутствие нормативных правовых актов, «определяющих актуальные угрозы безопасности данных, обрабатываемых в эксплуатируемых фондами информационных системах». Оказалось, что в ФСС не проведена и оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности данных в системе деятельности фонда, не организовано проведение аттестации информационной системы «Соцстрах».

«Рассматривая обращения граждан, наши сотрудники установили факты ненадлежащего взаимодействия Федерального реестра инвалидов с другими информационными системами, что повлекло нарушение сроков получения заявителями социальных выплат», — рассказал Данилов. По его словам, также выявлено, что на официальных сайтах ряда государственных органов установлены «счетчики посещений» «Яндекс.Метрика», LiveInternet и другие, не включенные в соответствующий реестр российских программ для компьютеров и баз данных, а счетчики обращений и вовсе отсутствуют.