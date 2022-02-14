Банк «Санкт-Петербург» заработал в январе 1,7 млрд рублей по РСБУ

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за январь текущего года составила 1,7 млрд рублей, увеличившись на 43,2% по сравнению с результатом за январь 2021 года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход составил 2,3 млрд рублей (плюс 10,6% к январю-2021), чистый комиссионный доход — 0,7 млрд (плюс 38%), чистый доход от операций на финансовых рынках — 0,9 млрд (плюс 95,9%).

Активы банка по итогам января достигли 798,3 млрд рублей, увеличившись за месяц на 0,4%.

Кредитный портфель на 1 февраля составил 541,2 млрд рублей (плюс 6,5% с 1 января 2022 года), в том числе объем кредитов корпоративным клиентам — 404,3 млрд (плюс 8,2% за месяц), физическим лицам — 136,9 млрд (плюс 1,8%). Уровень просроченной задолженности равнялся 4,8% (5,1% на 1 января 2022 года). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 февраля 2022 года — 203%.

Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил на отчетную дату 504,3 млрд рублей (минус 0,3% по сравнению с 1 января 2022 года), в том числе объем средств юрлиц — 213,6 млрд (плюс 0,1%), физлиц — 290,7 млрд (минус 0,7%).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 февраля 2022 года составил 99,7 млрд рублей (плюс 2,8% по сравнению с 1 января 2022 года). Основной капитал на отчетную дату равнялся 71,9 млрд (плюс 0,9% за месяц). Норматив достаточности основного капитала на 1 февраля 2022 года составил 9,3% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 12,8% (при нормативном значении 8%).



Рентабельность капитала по итогам января 2022 года составляет 19,9% (16,3% по итогам января 2021 года).