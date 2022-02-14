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Официальный курс доллара поднялся на 1 рубль 59 копеек, евро — на 1 рубль 49

14.02.2022 15:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 15 февраля.

Курс доллара повысился на 1 рубль 58,95 копейки, составив 76,5762 рубля (74,9867 рубля на 14 февраля). Курс евро поднялся на 1 рубль 48,77 копейки до 86,8451 рубля (с 85,3574 рубля на 14 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,04 рубля (минус 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:41 мск стоил 87,05 рубля (минус 49 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,35 до 78,29 рубля за доллар и от 86,49 до 88,7 рубля за евро.

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