В России продлят упрощенный порядок установления инвалидности

Упрощенный порядок признания или продления установленной инвалидности, действующий до 1 марта, продлят до 1 июля. Об этом в понедельник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Безусловно, мы на сегодняшний день, понимая, что эпидемиологическая ситуация в целом в стране складывается пока на достаточно сложном уровне, оцениваем необходимость продления тех временных порядков, которые сейчас у нас действуют для признания инвалидности. Временный порядок действует до 1 марта. С учетом текущего положения вещей мы его планируем продлить до 1 июля», — сказал он на онлайн-совещании по итогам недели приемов «Единой России» по социальным вопросам.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности позволяет исключить личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществляется на основании медицинских документов.

Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро медико-социальной экспертизы. Для граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.