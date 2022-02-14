Альфа-Банк ввел быструю регистрацию залога для малого и среднего бизнеса

Альфа-Банк ввел упрощенное оформление недвижимости в залог для малого и среднего бизнеса, сообщили в кредитной организации. Раньше клиенту нужно было самостоятельно обращаться с заявлением в МФЦ. Теперь он может бесплатно зарегистрировать залог или снять обременение, не выходя из дома.

«Для этого достаточно перейти по ссылке, отправленной банком после положительного решения по кредиту. Клиент подписывает кредитную документацию и заявление на регистрацию залога с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Затем оплачивает госпошлину — и документы отправляются напрямую в Росреестр по защищенным каналам связи», — говорится в релизе.

Как уточняется, электронная регистрация залога на практике быстрее стандартной. Так, если при оформлении в МФЦ эта процедура занимает до 10 рабочих дней, то при электронном подписании — всего один день. Для клиента услуга бесплатная.

«Залог имущества позволяет взять в кредит по сниженной ставке до 150 миллионов рублей на срок до десяти лет. Но многих отталкивает именно сложная процедура его оформления. Альфа-Банк бережет время и силы своих клиентов. Все сложности с регистрацией залога мы берем на себя, а клиент оперативно получает деньги на развитие своего бизнеса», — рассказал начальник управления классического кредитования малого и микробизнеса Альфа-Банка Владимир Стукалов.