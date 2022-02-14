ЦБ оценил ситуацию на российском финансовом рынке в январе

В январе российский финансовый рынок продемонстрировал устойчивость в условиях роста геополитической напряженности и перехода к ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах. Банк России временно приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, что положительно сказалось на рыночной конъюнктуре. Другие меры поддержки рынку не потребовались. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2022-го.

«В январе 2022 года на российский финансовый рынок в наибольшей степени повлияли геополитическая напряженность и переход к ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах (рост ожиданий повышения процентных ставок ФРС США, повышение базовой процентной ставки Банком Англии, ожидаемое сворачивание монетарных стимулов ЕЦБ)», — сказано в обзоре.

Как замечает регулятор, распространение омикрон-штамма COVID-19 практически не оказало влияния на валютные и фондовые рынки EME (emerging market economies; развивающиеся рынки): национальные валюты продолжили укрепляться, а фондовые индексы показали рост.

Наиболее устойчивая ситуация, указывает ЦБ, была зафиксирована на финансовых рынках EME, центральные банки которых предприняли шаги по ужесточению денежно-кредитной политики. При этом волатильность на российском финансовом рынке на фоне продолжающейся санкционной риторики усилилась, выход нерезидентов из российских активов продолжился.

Тем не менее, обращает внимание регулятор, поведение иностранных участников отличается от предыдущих периодов волатильности: в январе основной отток происходил на рынке акций, в то же время снижение портфеля ОФЗ было меньшим по сравнению с началом пандемии в России в марте 2020 года или после введения санкций в апреле 2018-го.