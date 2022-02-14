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Основные фондовые торги закрылись в ощутимом минусе

14.02.2022 19:02
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,84% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 481,38 пункта. Индекс РТС понизился на 2,99% до уровня 1 431,99 пункта.

Акции Московской биржи подешевели на 1,83%, СберБанка — на 1,59%. Бумаги «Норникеля» подорожали на 1,62%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,89%, «Газпрома» — на 1,68%, «Полюса» — на 3,86%.

Российский фондовый рынок в понедельник провел нервную и крайне волатильную сессию, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «На авансцене снова геополитический риск, и инвесторы рассматривают его с разных сторон. Ближе к вечеру после диалога главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина о вероятности компромисса в разговорах с Западом рынок немного оживился, но существенно это делу не помогло. Внешний фон напряженный, несмотря на космическую стоимость нефти», — комментирует эксперт.

Так, замечает Бодрова, в плюсе акции компаний металлургического сектора, которые выигрывают на фоне ралли в металлах. Неплохо выглядят префы «Мечела», а также бумаги «РУСАЛа», «ЭН+ Групп», «Полюс Золота» и НЛМК.

Нефтяники традиционно выигрывают из-за высоких цен на сырье: баррель Brent сегодня обновлял новые семилетние максимумы.

Под давлением сегодня оказались девелоперы и банки, продолжает аналитик. Бумаги СберБанка остаются в широком диапазоне 232—280 рублей, пока есть хотя бы теоретический риск осложнения в геополитике, поясняет эксперт.

Золото как защитный актив себя отлично показывает и стремится к обозначенной цели на 1 877 долларов. Оттуда, по прогнозу аналитика, откроется дорога к 1 900, «но пока все зыбко».

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