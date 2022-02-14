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​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

14.02.2022 19:23
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,99 рубля. С начала торговой сессии было проведено 104,8 тыс. сделок почти на 5,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,93—78,29 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 87,04 рубля, уменьшившись на 50 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 14,5 тыс. сделок на 729,3 млн евро по курсам от 86,105 до 88,695 рубля за евро.

Рубль активно дорожает на геополитике и восстановлении мировых рынков, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«В начале сессии рубль резко просел, обновив двухнедельный минимум, но вскоре стал укрепляться, корректируя пятничный провал. На старте основных торгов российская валюта сдала позиции, но затем вернулась к восходящей динамике», — комментирует аналитик.

По его словам, рубль неплохо выглядит на фоне внешнего рыночного и геополитического негатива, несмотря на который сумел выйти в плюс еще в начале торгов. После обнадеживающих заявлений, прозвучавших на встрече президента России Владимира Путина и главы российского МИДа Сергея Лаврова (Путин концептуально одобрил проект ответов России по встречным предложениям Запада относительно гарантий безопасности), рубль резко укрепился, обновив дневной максимум.

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