ЦБ: россияне в январе поспособствовали ограничению волатильности курса рубля

Российские граждане в январе продали на биржевом рынке валюты на 74,7 млрд рублей, на внебиржевом (через российские банки) — 26,6 млрд рублей. Таким образом, продажи валюты россиянами в январе превысили 101 млрд рублей, что способствовало ограничению волатильности курса рубля. На это обращает внимание Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2022-го.

«Физические лица продолжили действовать контрциклически на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля. На биржевом рынке их продажи составили 74,7 млрд рублей, на внебиржевом (через российские банки) — 26,6 млрд рублей. Поддержку валютному рынку оказала временная приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила во второй половине января. Введение прочих мер поддержки финансовой стабильности не понадобилось», — сказано в обзоре.



Между тем вмененная волатильность по опционам «при деньгах» по коротким инструментам USD/RUB к концу месяца возросла до 20,3%, оставаясь в среднем в январе на уровне 17%. Как поясняет регулятор, росту волатильности курса USD/RUB способствовали значительные объемы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами.

«Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке. В январе иностранные инвесторы существенно снизили интерес к реализации операций carry-trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок. — Прим. Банки.ру), их длинная нетто-позиция в рублях сократилась на 5,7 млрд долларов до 11,5 млрд», — поясняется в обзоре.