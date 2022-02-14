Банк России: годовая инфляция в январе вновь возросла

Годовая инфляция в январе 2022 года ускорилась до 8,7% за счет удорожания основных групп товаров и услуг. Более всего возросла продовольственная инфляция, что особенно заметно сказывается на инфляционных ожиданиях населения, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

«В январе 2022 года годовая инфляция продолжила ускоряться по всем основным группам товаров и услуг. Повышение месячного прироста цен (с поправкой на сезонность) произошло во многом за счет компонентов с волатильными ценами. Тем не менее темпы удорожания товаров и услуг с устойчивой ценовой динамикой оставались повышенными», — отмечается в материалах регулятора.

Как поясняют в Центробанке, инфляцию во многом определяет рост спроса, превышающий возможности расширения выпуска при ограниченности свободных трудовых ресурсов и сохраняющихся перебоях в производстве и логистике.

Как и в предыдущие месяцы, в январе 2022 года наибольший вклад в увеличение годовой инфляции внесла продовольственная инфляция, достигшая 11,1%. Ее длительное повышение определялось давлением со стороны затрат производителей и поставщиков, которое было в значительной мере обусловлено ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса, поясняется в комментарии.

Продолжилось увеличение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары (до 8,7%), отражавшее в первую очередь влияние опережающего роста спроса относительно динамики предложения. Как указывает регулятор, негативное влияние на выпуск продолжали оказывать глобальные нарушения производственных и логистических цепочек. Рост цен на услуги, часть которых сильно зависит от изменений эпидемической ситуации в стране и мире и принимаемых ограничений, в январе ускорился до 5,4% после замедления в декабре.

На удорожании импортируемых товаров и услуг (в первую очередь фруктов, зарубежных поездок) сказалось ослабление рубля. «В январе прирост потребительских цен ускорился по сравнению с декабрем (до 0,68%) во многом за счет динамики волатильных цен на плодоовощную продукцию и услуги, а также моторное топливо. Это ниже среднего прироста цен в IV квартале 2021 года, максимального за пять лет, но все еще выше среднего темпа роста цен в II—III кварталах 2021 года. В аннуализированном выражении месячный прирост цен все еще существенно выше целевого уровня (4%). Более всего в январе подорожали продукты питания (на 0,75%)», — говорится в обзоре.

Как отмечается, в январе геополитические риски усилились, что негативно отразилось на настроениях инвесторов на российских финансовых рынках. Это нашло отражение в том числе в заметном ослаблении рубля в последние месяцы, которое повлияло в первую очередь на цены импортных товаров и услуг с быстрым оборотом (фрукты, зарубежные туры). Влияние на цены с большей инерционностью будет зависеть от дальнейшей курсовой динамики, резюмировали в ЦБ.

По оценке Банка России, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

«Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%. Годовая инфляция снизится до 5—6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — подчеркивает ЦБ.