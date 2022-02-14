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​Экспобанк увеличил ставки по двум вкладам

14.02.2022 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Экспобанк

Экспобанк повысил процентные ставки по вкладам «Яркий процент» и «Яркий процент для VIP-клиентов», сообщили в финучреждении.

Теперь доходность по вкладу «Яркий процент» составляет до 10,47% в рублях с учетом капитализации. Депозит открывается на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер вклада — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации.

Открыть депозит можно в офисах Экспобанка, в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении.

По депозиту «Яркий процент для VIP-клиентов» (на сумму от 5 млн рублей) ставка выше: 10,5% годовых в рублях при размещении на один год.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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