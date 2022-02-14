​Экспобанк увеличил ставки по двум вкладам

Экспобанк повысил процентные ставки по вкладам «Яркий процент» и «Яркий процент для VIP-клиентов», сообщили в финучреждении.



Теперь доходность по вкладу «Яркий процент» составляет до 10,47% в рублях с учетом капитализации. Депозит открывается на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер вклада — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации.

Открыть депозит можно в офисах Экспобанка, в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении.



По депозиту «Яркий процент для VIP-клиентов» (на сумму от 5 млн рублей) ставка выше: 10,5% годовых в рублях при размещении на один год.