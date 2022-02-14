Российские банки в декабре ввезли рекордный объем иностранной валюты

Российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 млрд долларов, это максимальный показатель с марта прошлого года (6 млрд долларов), выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

По сравнению с ноябрем (2,16 млрд долларов) этот показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц банки нарастили почти на 77%), так и евро (их ввоз вырос почти впятеро).



Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 млрд долларов против 1,47 млрд долларов в ноябре, это на 12% меньше.