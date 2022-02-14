Российские банки в декабре ввезли рекордный объем иностранной валюты

Российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 млрд долларов, это максимальный показатель с марта прошлого года (6 млрд долларов), выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
По сравнению с ноябрем (2,16 млрд долларов) этот показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц банки нарастили почти на 77%), так и евро (их ввоз вырос почти впятеро).
Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 млрд долларов против 1,47 млрд долларов в ноябре, это на 12% меньше.
Комментарии
<p>называйте вещи своими именами - заимствовали!!!</p>
<p>они ведь не свои деньги (банки) и деньги организаций назад вернули на их р/с.</p>
<p></p>
<p>а заимствовали под % с целью торговых операций и получения прибыли</p>
<p></p>
<p>В новости указано: </p>
<p></p>
<p>Полагаю, что это то, что сюда привозят самолётами или вы о таком завозе НАЛИЧНОЙ валюты не слышали? </p>