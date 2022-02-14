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Российские банки в декабре ввезли рекордный объем иностранной валюты

14.02.2022 21:11
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3 Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости

Российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 млрд долларов, это максимальный показатель с марта прошлого года (6 млрд долларов), выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

По сравнению с ноябрем (2,16 млрд долларов) этот показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц банки нарастили почти на 77%), так и евро (их ввоз вырос почти впятеро).

Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 млрд долларов против 1,47 млрд долларов в ноябре, это на 12% меньше.

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Комментарии

3
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Б.Е.С.
15.02.2022 04:04
<p>Новостники, что значит ввезли?! </p>
<p>называйте вещи своими именами - заимствовали!!!</p>
<p>они ведь не свои деньги (банки) и деньги организаций назад вернули на их р/с.</p>
<p></p>
<p>а заимствовали под % с целью торговых операций и получения прибыли</p>
2
ugor
ugor
15.02.2022 08:43
<p>Дедолларизация набирает обороты! Ведь нет времени на раскачку!</p>
2
SL/TP
15.02.2022 19:09
<p>Б.Е.С.,</p>
<p></p>
<p>В новости указано:
ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму
</p>
<p></p>
<p>Полагаю, что это то, что сюда привозят самолётами или вы о таком завозе НАЛИЧНОЙ валюты не слышали? </p>
0

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