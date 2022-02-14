Минфин хочет поднять штрафы за продажу лотерейных билетов лицам до 18 лет

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому повышаются штрафы для должностных и юридических лиц за продажу лотерейных билетов россиянам до 18 лет, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в статью 14.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так, за распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов среди граждан до 18 лет и выплату им выигрышей штраф для должностных лиц предлагается повысить до 30—50 тыс. с 10—20 тыс. рублей, а для юрлиц — до 300—500 тыс. с 20—40 тыс. рублей.

В то же время для граждан штрафы сохраняются на уровне 2—3 тыс. рублей.