Минфин хочет поднять штрафы за продажу лотерейных билетов лицам до 18 лет

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому повышаются штрафы для должностных и юридических лиц за продажу лотерейных билетов россиянам до 18 лет, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в статью 14.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Так, за распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов среди граждан до 18 лет и выплату им выигрышей штраф для должностных лиц предлагается повысить до 30—50 тыс. с 10—20 тыс. рублей, а для юрлиц — до 300—500 тыс. с 20—40 тыс. рублей.
В то же время для граждан штрафы сохраняются на уровне 2—3 тыс. рублей.
Комментарии
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<p>ибо:</p>
<p>- на рынке доллар/юаню идет сниженин стоимости доллара за счет предложения (продаж) со стороны юань</p>
<p>- - на рынке юань/рубль идет рост стоимости юань за счет предложения (купить) со стороны рубля</p>
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<p>https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10961096</p>
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<p>или ЦБ думает, что банки будут бесплатно или с доплатой раздовать их веерно?!</p>
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<p>аналитика внешних данных показывает совсем иное - предложение покупки и продажи по курсу банков установленных каждый день, значительно отличается от тех значений, которые поисходят на торгах каждый день. </p>
<p>стоимость купли/продажи для клиента банков, да и вообще покупателя очень далеки от точек разворота.</p>
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<p>а следовательно стоит предположить, что банки почуяв запах крови (дифицит) - будут заведомо разгонять спрос на покупку и сдерживать предложение. </p>
<p>подводя покупателя к завышенным курсам.</p>
<p>что в целом отрицательно отразится - на экономике, но положительно - на выручке банка.</p>
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<p>ЭТО СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ?</p>
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<p>платить за это все кому в конечной стоимости товара и услуг? потребителю?</p>
<p>как это связано с заявлением ЦБ о работе с спросом (высокой ценой)?!</p>