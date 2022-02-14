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Минфин хочет поднять штрафы за продажу лотерейных билетов лицам до 18 лет

14.02.2022 21:35
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3 Время прочтения: 1 минута
Источник
Прайм

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому повышаются штрафы для должностных и юридических лиц за продажу лотерейных билетов россиянам до 18 лет, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в статью 14.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так, за распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов среди граждан до 18 лет и выплату им выигрышей штраф для должностных лиц предлагается повысить до 30—50 тыс. с 10—20 тыс. рублей, а для юрлиц — до 300—500 тыс. с 20—40 тыс. рублей.

В то же время для граждан штрафы сохраняются на уровне 2—3 тыс. рублей.

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Комментарии

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Б.Е.С.
15.02.2022 05:14
<p>штрафы, налогообложение - где продажа сверх доходов из ФНБ в виде валюты? чтобы опустить курс ежедневных торгов до отметки 70-73 руб.? и держать этот курс какое-то время, пока тот или иной фактор в экономике не заменит интервенцию</p>
<p></p>
<p>ибо:</p>
<p>- на рынке доллар/юаню идет сниженин стоимости доллара за счет предложения (продаж) со стороны юань</p>
<p>- - на рынке юань/рубль идет рост стоимости юань за счет предложения (купить) со стороны рубля</p>
<p> </p>
0
Б.Е.С.
15.02.2022 06:29
<p>особенно это характерно на фоне новости о том, что банки в декабря на внешнем рынке заняли наличной иностранной валюты на сумму 4,97 млрд долларов</p>
<p>https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10961096</p>
<p></p>
<p>или ЦБ думает, что банки будут бесплатно или с доплатой раздовать их веерно?!</p>
<p></p>
<p>аналитика внешних данных показывает совсем иное - предложение покупки и продажи по курсу банков установленных каждый день, значительно отличается от тех значений, которые поисходят на торгах каждый день. </p>
<p>стоимость купли/продажи для клиента банков, да и вообще покупателя очень далеки от точек разворота.</p>
<p></p>
<p>а следовательно стоит предположить, что банки почуяв запах крови (дифицит) - будут заведомо разгонять спрос на покупку и сдерживать предложение. </p>
<p>подводя покупателя к завышенным курсам.</p>
<p>что в целом отрицательно отразится - на экономике, но положительно - на выручке банка.</p>
<p></p>
<p>ЭТО СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ?</p>
<p></p>
<p>платить за это все кому в конечной стоимости товара и услуг? потребителю?</p>
<p>как это связано с заявлением ЦБ о работе с спросом (высокой ценой)?!</p>
0
ugor
ugor
15.02.2022 08:40
<p>Если взять билетов пачку,можно ничего не выиграть!) Российские лотереи это развод!</p>
1

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