Проект о дополнительной поддержке семей с детьми и ипотекой внесен в Госдуму

Законопроект, предлагающий установить дополнительные меры господдержки для семей с детьми, имеющих ипотечные жилищные кредиты, внесен в Госдуму.

Согласно действующему законодательству, право на меры господдержки по ипотечным займам для семей с детьми предоставляется россиянам — матери или отцу, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Законопроектом предлагается сократить сроки действия указанного закона на год — до 1 декабря 2021 года.

«Вместо указанных мер государственной поддержки настоящим проектом федерального закона с 1 января 2022 года предлагается установить следующий комплекс мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам: так, право на меры государственной поддержки имеет гражданин РФ — мать или отец, у которых в период с 1 января 2022 года родились первый, второй или третий ребенок и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу)», — следует из пояснительной записки.

Меры господдержки в соответствии с проектом закона реализуются в отношении только одного ипотечного кредита путем полного или частичного погашения обязательств в размере его задолженности в следующем порядке: в размере 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка либо в размере полного погашения обязательств, в том числе процентов, начисленных за пользование кредитом, если размер оставшейся задолженности составляет менее 500 тыс. рублей, следует из документа.

«Максимальная сумма мер государственной поддержки составляет 1,8 млн рублей. Указанные средства направляются в первую очередь на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если задолженность гражданина по основному долгу составляет меньше указанных сумм государственной поддержки, оставшиеся средства государственной поддержки направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом)», — добавляется в проекте.

Отмечается, что полное или частичное погашение обязательств по ипотечным займам в соответствии с проектом осуществляется, если гражданин до 1 января 2027 года заключил кредитный договор на приобретение жилого помещения, строительство объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение объекта индивидуального жилищного строительства, строительство которого не завершено, приобретение долей в праве общей собственности.

«Принятие законопроекта позволит оказать существенную поддержку семьям с детьми путем принятия долгосрочных (на протяжении пяти лет) и системных мер поддержки, стимулирующих семьи к рождению детей путем предоставления гарантий, касающихся осуществления выплат для обеспечения семей жильем», — отмечают авторы документа.