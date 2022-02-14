Доля иностранных инвесторов в ОФЗ в январе снизилась до 18,7%

Иностранные инвесторы в январе сократили объем вложений в российские облигации федерального займа на 126 млрд рублей до 2,889 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2022-го.

Таким образом, доля вложений нерезидентов в российских ОФЗ сократилась на 0,8 процентного пункта: с 19,5% до 18,7%.

Регулятор обращает внимание, что в отличие от предыдущих периодов волатильности системно значимые кредитные организации также продавали ОФЗ на вторичном рынке (на сумму 16,8 млрд рублей). Поддержку рынку оказывали нефинансовые организации и банки, не относящиеся к системно значимым.

«Тем не менее финансовый рынок продемонстрировал устойчивость к росту волатильности и способность абсорбировать негативный эффект благодаря накопленным буферам. Рынки не испытывали дефицита ликвидности, а временная приостановка покупок валюты на внутреннем рынке Банком России поддержала нормальное функционирование финансовой системы. Прочие меры поддержки рынка не потребовались», — подчеркивает регулятор.