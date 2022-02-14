Нерезиденты в январе продали российские акции на 111,1 млрд рублей

Нерезиденты в январе продали акции российских эмитентов на 111,1 млрд рублей против 115,5 млрд в декабре, а частные инвесторы купили на 98,1 млрд. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2022-го.



«Существенное давление на рынок российских акций оказали иностранные инвесторы, продавшие на биржевых торгах ценные бумаги на 111,1 млрд рублей (в декабре продажи составили 115,5 млрд), а также некредитные финансовые организации (в рамках управления собственными средствами) — 38,2 млрд рублей», — отмечается в обзоре.

Как уточняет регулятор, основной объем покупок осуществили физические лица — на сумму 98,1 млрд рублей (в ноябре — 89,8 млрд), а также некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления денежными средствами клиентов — на 44,9 млрд рублей.