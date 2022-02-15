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Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

15.02.2022 08:32
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляется к доллару и евро на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 8:11 мск составил 76,34 рубля, что на 42 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,4 рубля (минус 32 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,22—76,55 рубля за доллар и 86,3—86,71 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:28 прибавляет 1,17% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 522,22 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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