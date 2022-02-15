В ЦБ назвали дату вступления в силу закона против мисселинга

С июля банкам и другим финорганизациям придется выкупать любой финансовый продукт, например пресловутое инвестиционное страхование жизни или любую другую страховку, если он был навязан или клиент был недостаточно проинформирован, введен в заблуждение. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

«Мы сейчас регистрируем нормативные акты, которые регламентируют применение этих мер. Это новые полномочия Центрального банка, и они должны быть тщательно проработаны и зафиксированы», — пояснил Мамута.

По его словам, для применения оферты закон требует неоднократности, то есть должно быть несколько подобных случаев в конкретной финансовой организации. «Тогда мы сможем принять меры в рамках наших новых полномочий», — рассказал эксперт.

Мамута уточнил, что новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта. «Требования будут одинаковые ко всем — и к банку, и к страховщику. Появляются формальные обязательства финансовых компаний продавать честно, причем в регулировании есть одна принципиальная новелла: то, что продавец говорит устно, не может по сути отличаться от зафиксированного на бумаге», — сказал он, отметив, что новые меры существенно охладят интерес недобросовестных продавцов к подобного рода сделкам.

На вопрос о дате начала применения новых правил Мамута ответил, что, вероятно, они будут действовать со второго полугодия. «Банкам тоже нужно время, чтобы перенастроить учетные системы под новые требования. Мы предполагаем, что нормативный акт о правилах продаж вступит в силу с июля 2022 года», — заключил он.