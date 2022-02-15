15 февраля. О чем пишут газеты

📰 За январь спрос на смартфоны в России резко вырос — люди скупают гаджеты из-за опасений введения санкций со стороны США, пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов и участников рынка. Данные ретейлеров и операторов это подтверждают. Представители маркетплейсов отмечают рост продаж мобильных на десятки процентов, а весь рынок в начале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 7%, подсчитали операторы. Покупатели опасаются, что смартфоны могут стать дефицитом и значительно подорожают, объясняют эксперты рост спроса. Ему способствует и расширение ассортимента доступных телефонов, добавили ретейлеры.

📰 Россияне задолжали отдыху 34,2 млн поездок — в прошлом году именно столько человек отказались от путешествий, хотя обычно проводят отпуск в турах, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Отложенный из-за пандемии спрос станет важным фактором восстановления туристической отрасли в этом году. Путешествия по России могут превысить уровень 2019 года на 10—15%, а турпоток за границу восстановится вплоть до 80%, уверены эксперты туротрасли. Глубина бронирований уже сейчас достигает показателей осени, отмечают специалисты.

📰 Один из крупнейших провайдеров домашнего Интернета «ЭР-Телеком Холдинг» планирует вложить 8,8 млрд рублей в создание «умных» домофонов на отечественных процессорах «Миландр», пишет «Коммерсант». Общая стоимость проекта составит 13,6 млрд рублей, из которых 32% компания надеется компенсировать за счет госсубсидий. Причем для его реализации не потребуется действительно передовых технологий: домофоны могут работать на уже освоенных в РФ процессорах топологии 180 нм. Участников рынка удивляет стоимость проекта разработки всего двух домофонов, превышающая весь объем этого рынка в стране.

📰 С января в России резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса: за первый месяц 2022 года услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата по январской инфляции. Такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся Росстатом с 2009 года. Близкий по масштабу рост был зафиксирован только в январе 2015 года — на 17,95%. В ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50—80% (например, в Томской области и Якутии), однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, цены вообще не поменялись.

📰 Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал предложение Минэнерго и Минэкономики субсидировать только быстрые зарядные станции для электромобилей мощностью от 150 кВт, пишет «Коммерсант». Минпромторг выступал за смягчение требований, предлагая хотя бы в 2022 году давать бюджетные деньги на закупку станций от 90 кВт для повышения доступности подключения к электросетям. Программа субсидирования зарядных станций объемом 8,1 млрд рублей будет работать в 2022—2024 годах. На эти деньги планируется установить 2,9 тыс. быстрых зарядок. При этом правила программы критикуют и российские производители зарядок, указывая на резкое удорожание проектов.



📰 Акционеры компаний, специализирующихся на автолизинге, активно их докапитализируют, пишет «Коммерсант». Причиной стали высокие темпы роста бизнеса, которые давили на показатель соотношения долга, за счет которого фондируют свою деятельность компании, к капиталу. Несмотря на то что для лизингодателей не установлены нормативы достаточности капитала, от этого показателя зависят ковенанты по банковским кредитам, а также их рейтинги, которые позволяют им более дешево занимать на рынке публичного долга.



📰 Удорожание нефти до 100 долларов за баррель, естественно, позитивно для рубля, однако есть обстоятельства, которые могут повлиять на курс валюты, рассказал «Российской газете» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, первый фактор — это геополитика, так как внешнеполитический фон с первых же дней 2022 года был преимущественно негативным для рублевых активов. Вторым фактором, отметил эксперт, является вероятное повышение ставок ФРС более высокими темпами, чем прогнозировалось ранее. Таким образом, до конца февраля базовым ожидаемым диапазоном для пары доллар/рубль может выступать зона 75—78 рублей, заключил Бахтин.



📰 Самые высокие дивиденды в 2022 году в России ожидаются у металлургов, пишут «Ведомости», уточняя, что это связано со значительным ростом цен на сталь на мировых рынках, который был вызван высоким отложенным спросом из-за пандемии и мерами по поддержке своих экономик ведущими странами мира, уверены эксперты. В число наиболее перспективных компаний по этому показателю входит НЛМК (227,68 рубля за акцию на Мосбирже, 29,4 доллара за GDR на LSE), ММК (63,78 рубля за акцию на Мосбирже, 10,64 доллара на LSE), «Северсталь» (1641,6 рубля за акцию на Мосбирже, 20,84 доллара за GDR на LSE), «Газпром» (323,8 рубля за акцию на Мосбирже, 8,37 доллара за ADR на LSE) и «Магнит» (5 045 рублей).

