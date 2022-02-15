Эксперты описали сценарий «взаимного уничтожения» экономик России и ЕС

Группа ученых из Венского института международных экономических исследований оценила возможные сценарии российского вторжения на Украину и потенциальные последствия. В своих материалах аналитики также предположили, насколько вероятным окажется вариант, при котором экономики России и ЕС подвергнутся «гарантированному взаимному уничтожению», пишет РБК.

Ученые исследовали два сценария — базовый и неблагоприятный. При первом, по их мнению, возможны кибератаки, а вторжение может ограничиться регионами на юго-востоке Украины. В таком случае Запад может ввести против России сравнительно мягкие санкции, включая ограничения в отношении банковского сектора, госдолга на вторичном рынке, а также будет оказывать еще большую помощь Украине, считают авторы доклада.

Неблагоприятным сценарием аналитики называют полномасштабное вторжение, ответом на которое могут стать жесткие «ядерные» санкции.

Наиболее жесткой мерой в таком случае могла бы стать блокировка импорта российских энергоносителей, включая запрет на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», считают ученые. «Это нанесло бы сильный ущерб российской экономике, но также привело бы к стремительной инфляции и рецессии в мировой экономике и особенно в ЕС. Это экономическая версия гарантированного взаимного уничтожения и поэтому маловероятная», — пишут они.

Еще одной опцией, по мнению исследователей, могло бы стать урезание притока долларов в российские банки. Это способно вызвать потрясение в финансовой сфере, сокращение объемов кредитования и инвестиций, а также потребовало бы от властей мощных вливаний капитала в банковский сектор, считают в Венском институте международных экономических исследований.

И третий вариант санкций — «полужесткий» — запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных комплектующих для промышленности. Аналитики признают, что такая мера способна оказать существенное влияние только на отдельные отрасли промышленности, где западные комплектующие все еще не могут заменяться другими, например китайскими, но не на всю экономику страны.



США и ЕС неоднократно заявляли, что готовят широкий набор санкций в отношении России на случай агрессии против Украины. В Соединенных Штатах и Великобритании, например, уточняли, что эти ограничения могут быть самыми строгими после 2014 года. Россия не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство: в МИДе называли недопустимой «даже мысль» о войне с Украиной. Министр иностранных дел Сергей Лавров выражал уверенность в том, что «подавляющее большинство украинского народа желает мира и желает избавиться от позорного режима». «Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», — заявлял он.