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ЦБ: доли иностранного капитала в банковском и страховом секторах по итогам 2021 года снизились

15.02.2022 09:49
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рассчитываемые в рамках квот иностранные доли в российском банковском и страховом секторах уменьшились по итогам 2021 года, следует из данных ЦБ РФ.

«Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2022 года, составил 10,73% (по данным на 1 января 2021 года — 10,96%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 10,01% (по данным на 1 января 2021 года — 10,4%)», — сообщает регулятор.

Банк России ежегодно рассчитывает по определенным правилам и публикует данные показатели. Предельный размер участия иностранного капитала как для банковского, так и для страхового сектора составляет 50%, свидетельствуют соответствующие положения отраслевого законодательства.

Как уточняется в сообщении регулятора, иностранные инвестиции, показатель которых используется для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 309,622 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 2 трлн 885,459 млрд рублей.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 23,533 млрд рублей, их совокупный уставный капитал — 235,063 млрд.

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