В Москве 25—26 апреля пройдет конференция «Маркетплейсы-2022». Это уже второй двухдневный интенсив от организаторов Tech Week.

Эксперты расскажут, для чего российскому бизнесу выходить на маркетплейсы, как построить бизнес на маркетплейсах с нуля, масштабировать его сразу на нескольких площадках и продвигать широкой аудитории. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо приобрести билеты.

На конференции будут обсуждаться следующие темы:

организация и тренды рынка маркетплейсов : с каким товаром и куда выйти, как избежать ошибок, как выбрать нишу и опередить конкурентов;

: с каким товаром и куда выйти, как избежать ошибок, как выбрать нишу и опередить конкурентов; маркетинг и привлечение клиентов : как анализировать показатели и быстро меняться под условия рынка, как выводить товар на верхние позиции и увеличивать продажи, как сделать свой товар узнаваемым;

: как анализировать показатели и быстро меняться под условия рынка, как выводить товар на верхние позиции и увеличивать продажи, как сделать свой товар узнаваемым; контент, ассортимент, закупки и логистика : как анализировать и выбирать ассортимент, как найти проверенных поставщиков и поставить процесс на поток, что писать в карточке товара, чтобы она стала привлекательной;

: как анализировать и выбирать ассортимент, как найти проверенных поставщиков и поставить процесс на поток, что писать в карточке товара, чтобы она стала привлекательной; организация бизнес-процессов и работа с удовлетворенностью клиента : как работать с отзывами и негативом, чтобы трафик только рос, как автоматизировать и снизить издержки в логистике, хранении и упаковке, как оформить договор, товарный знак, юридически защититься от проблем;

: как работать с отзывами и негативом, чтобы трафик только рос, как автоматизировать и снизить издержки в логистике, хранении и упаковке, как оформить договор, товарный знак, юридически защититься от проблем; работа на иностранных и международных маркетплейсах : как работать с маркетплейсами на мировом рынке (кейсы выхода российских предпринимателей на международный рынок), как оформить регистрацию и документацию, а также решить ключевые юридические вопросы;

: как работать с маркетплейсами на мировом рынке (кейсы выхода российских предпринимателей на международный рынок), как оформить регистрацию и документацию, а также решить ключевые юридические вопросы; маркетплейсы для среднего и крупного бизнеса: как крупным компаниям выйти на маркетплейсы.

Программа двух дней конференции:

мультиформатная конференция : шесть тематических потоков;

: шесть тематических потоков; выставка сервисов для маркетплейсов : 30 новейших сервисов для работы;

: 30 новейших сервисов для работы; «Менторская гостиная» : индивидуальная 30-минутная сессия с разбором вашего кейса экспертами, чье время стоит дорого;

: индивидуальная 30-минутная сессия с разбором вашего кейса экспертами, чье время стоит дорого; Speed Networking : бизнес-общение в формате speed dating — десять полезных знакомств за 30 минут.

: бизнес-общение в формате speed dating — десять полезных знакомств за 30 минут. AfterParty : завершение деловой программы — закрытое мероприятие, где соберутся топ-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения.

: завершение деловой программы — закрытое мероприятие, где соберутся топ-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения. «Black Лаундж» (новинка) : отдельная зона для отдыха и общения участников и спикеров (только для премиум-билетов);

: отдельная зона для отдыха и общения участников и спикеров (только для премиум-билетов); Black room (новинка) : закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомство с топовыми участниками конференции, общение на актуальные темы, обмен опытом и полезными контактами (только для премиум-билетов).

: закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомство с топовыми участниками конференции, общение на актуальные темы, обмен опытом и полезными контактами (только для премиум-билетов). практикум : совместная со спикерами разработка плана внедрения новых знаний в ваш бизнес. Можно будет задать все вопросы напрямую, получить персональные рекомендации и совершить рывок в развитии компании;

: совместная со спикерами разработка плана внедрения новых знаний в ваш бизнес. Можно будет задать все вопросы напрямую, получить персональные рекомендации и совершить рывок в развитии компании; обучающий день: целый день интенсива, состоящий из мастермайнда в мини-группах и трех обучающих полуторачасовых воркшопов, где участники погрузятся в тематику работы с маркетплейсами и составят дорожную карту для своего бизнеса.

См. подробную программу конференции.

Среди спикеров: