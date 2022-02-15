В Москве 25—26 апреля пройдет конференция «Маркетплейсы-2022». Это уже второй двухдневный интенсив от организаторов Tech Week.
Эксперты расскажут, для чего российскому бизнесу выходить на маркетплейсы, как построить бизнес на маркетплейсах с нуля, масштабировать его сразу на нескольких площадках и продвигать широкой аудитории. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо приобрести билеты.
На конференции будут обсуждаться следующие темы:
- организация и тренды рынка маркетплейсов: с каким товаром и куда выйти, как избежать ошибок, как выбрать нишу и опередить конкурентов;
- маркетинг и привлечение клиентов: как анализировать показатели и быстро меняться под условия рынка, как выводить товар на верхние позиции и увеличивать продажи, как сделать свой товар узнаваемым;
- контент, ассортимент, закупки и логистика: как анализировать и выбирать ассортимент, как найти проверенных поставщиков и поставить процесс на поток, что писать в карточке товара, чтобы она стала привлекательной;
- организация бизнес-процессов и работа с удовлетворенностью клиента: как работать с отзывами и негативом, чтобы трафик только рос, как автоматизировать и снизить издержки в логистике, хранении и упаковке, как оформить договор, товарный знак, юридически защититься от проблем;
- работа на иностранных и международных маркетплейсах: как работать с маркетплейсами на мировом рынке (кейсы выхода российских предпринимателей на международный рынок), как оформить регистрацию и документацию, а также решить ключевые юридические вопросы;
- маркетплейсы для среднего и крупного бизнеса: как крупным компаниям выйти на маркетплейсы.
Программа двух дней конференции:
- мультиформатная конференция: шесть тематических потоков;
- выставка сервисов для маркетплейсов: 30 новейших сервисов для работы;
- «Менторская гостиная»: индивидуальная 30-минутная сессия с разбором вашего кейса экспертами, чье время стоит дорого;
- Speed Networking: бизнес-общение в формате speed dating — десять полезных знакомств за 30 минут.
- AfterParty: завершение деловой программы — закрытое мероприятие, где соберутся топ-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения.
- «Black Лаундж» (новинка): отдельная зона для отдыха и общения участников и спикеров (только для премиум-билетов);
- Black room (новинка): закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомство с топовыми участниками конференции, общение на актуальные темы, обмен опытом и полезными контактами (только для премиум-билетов).
- практикум: совместная со спикерами разработка плана внедрения новых знаний в ваш бизнес. Можно будет задать все вопросы напрямую, получить персональные рекомендации и совершить рывок в развитии компании;
- обучающий день: целый день интенсива, состоящий из мастермайнда в мини-группах и трех обучающих полуторачасовых воркшопов, где участники погрузятся в тематику работы с маркетплейсами и составят дорожную карту для своего бизнеса.
См. подробную программу конференции.
Среди спикеров:
- Денис Алферов, заместитель директора департамента GR, Wildberries;
- Денис Добряков, СЕО, Eggheads Solutions;
- Кирилл Остапенко, ведущий специалист по продвижению, Ozon;
- Александр Слуцкий, директор по развитию бизнеса, «AliExpress Россия»;
- Владимир Маринович, сооснователь цифровой платформы «Электроопт», акционер и экс-гендиректор Gett Taxi;
- Павел Литвак, CЕO, Центр управления маркетплейсами.