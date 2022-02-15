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В Москве 25—26 апреля пройдет конференция «Маркетплейсы-2022»

15.02.2022 11:03
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Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

В Москве 25—26 апреля пройдет конференция «Маркетплейсы-2022». Это уже второй двухдневный интенсив от организаторов Tech Week.

Эксперты расскажут, для чего российскому бизнесу выходить на маркетплейсы, как построить бизнес на маркетплейсах с нуля, масштабировать его сразу на нескольких площадках и продвигать широкой аудитории. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо приобрести билеты.

На конференции будут обсуждаться следующие темы:

  • организация и тренды рынка маркетплейсов: с каким товаром и куда выйти, как избежать ошибок, как выбрать нишу и опередить конкурентов;
  • маркетинг и привлечение клиентов: как анализировать показатели и быстро меняться под условия рынка, как выводить товар на верхние позиции и увеличивать продажи, как сделать свой товар узнаваемым;
  • контент, ассортимент, закупки и логистика: как анализировать и выбирать ассортимент, как найти проверенных поставщиков и поставить процесс на поток, что писать в карточке товара, чтобы она стала привлекательной;
  • организация бизнес-процессов и работа с удовлетворенностью клиента: как работать с отзывами и негативом, чтобы трафик только рос, как автоматизировать и снизить издержки в логистике, хранении и упаковке, как оформить договор, товарный знак, юридически защититься от проблем;
  • работа на иностранных и международных маркетплейсах: как работать с маркетплейсами на мировом рынке (кейсы выхода российских предпринимателей на международный рынок), как оформить регистрацию и документацию, а также решить ключевые юридические вопросы;
  • маркетплейсы для среднего и крупного бизнеса: как крупным компаниям выйти на маркетплейсы.

Программа двух дней конференции:

  • мультиформатная конференция: шесть тематических потоков;
  • выставка сервисов для маркетплейсов: 30 новейших сервисов для работы;
  • «Менторская гостиная»: индивидуальная 30-минутная сессия с разбором вашего кейса экспертами, чье время стоит дорого;
  • Speed Networking: бизнес-общение в формате speed dating — десять полезных знакомств за 30 минут.
  • AfterParty: завершение деловой программы — закрытое мероприятие, где соберутся топ-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения.
  • «Black Лаундж» (новинка): отдельная зона для отдыха и общения участников и спикеров (только для премиум-билетов);
  • Black room (новинка): закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомство с топовыми участниками конференции, общение на актуальные темы, обмен опытом и полезными контактами (только для премиум-билетов).
  • практикум: совместная со спикерами разработка плана внедрения новых знаний в ваш бизнес. Можно будет задать все вопросы напрямую, получить персональные рекомендации и совершить рывок в развитии компании;
  • обучающий день: целый день интенсива, состоящий из мастермайнда в мини-группах и трех обучающих полуторачасовых воркшопов, где участники погрузятся в тематику работы с маркетплейсами и составят дорожную карту для своего бизнеса.

См. подробную программу конференции.

Среди спикеров:

  • Денис Алферов, заместитель директора департамента GR, Wildberries;
  • Денис Добряков, СЕО, Eggheads Solutions;
  • Кирилл Остапенко, ведущий специалист по продвижению, Ozon;
  • Александр Слуцкий, директор по развитию бизнеса, «AliExpress Россия»;
  • Владимир Маринович, сооснователь цифровой платформы «Электроопт», акционер и экс-гендиректор Gett Taxi;
  • Павел Литвак, CЕO, Центр управления маркетплейсами.

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