Минэкономразвития доработало проект о регистрации труда оценщиков

Минэкономики доработало законопроект, предусматривающий создание реестра сведений об отчетах об оценке имущества, пишет «Коммерсант». В новой версии, в частности, пересмотрен подход к предоставлению сведений из этого реестра: возможность платного доступа исключена, также расширяется открытая часть этой «базы» — за счет сведений о прошедшем оценку госимуществе.

Первую версию проекта ведомство представило в марте 2021 года. Реестр будет создан на базе одной из информсистем Росреестра (какой именно — определит правительство). Незарегистрированные в реестре отчеты не будут иметь юридической силы, он будет разделен на открытую и закрытую части. Предполагается, что нововведения вступят в силу 1 сентября 2024 года — как поясняют в МЭР, это время требуется для их технической реализации.

При доработке проекта несколько изменился подход к предоставлению сведений — в нем уже нет положений о платном доступе к части данных. Сведения об оценщиках, об основаниях проведения оценки, о видах объектов и определяемой стоимости, а также изменениях в отчете и заключениях на него предоставляются по-прежнему безвозмездно. Список общедоступных данных расширился за счет информации об оценке госимущества (точное описание объекта, стоимость, включая балансовую, цель оценки и сам отчет). Остальные данные могут быть предоставлены только по мотивированным запросам госорганов, при этом закрытой будет и информация, связанная с зарубежными санкциями. Также в проекте появились положения об автоматической синхронизации реестра и с другими системами — в частности, с единым реестром сведений о банкротстве.

В Минэкономразвития ожидают, что создание реестра позволит аккумулировать сведения об отчетах и сформировать единую информбазу об объектах оценки для дальнейшего анализа. Кроме того, ведомство рассчитывает, что это снизит возможность недобросовестных действий (например, внесения в отчет изменений после его подписания оценщиком), а также позволит противодействовать обращению на рынке нескольких версий одного отчета, в том числе с существенным расхождением стоимости объекта.

С этими доводами согласны юристы. При этом президент СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский полагает, что реализация проекта может обернуться серьезными проблемами, а заявленные цели могут быть не достигнуты: «Инициатива была бы полезной, если бы создавался полностью открытый реестр сведений, в котором отображалась и стоимость объектов (без идентификации заказчика и объекта оценки) — это ключевая характеристика, если мы говорим о том, что не должно быть двух отчетов об оценке одного объекта с разной стоимостью». Он напомнил, что у Росреестра уже есть опыт создания информсистем, но «не очень положительный» — например, сводный реестр оценщиков, который «постоянно сбоит». При этом, говорит эксперт, ответственность в случае с реестром сведений об отчетах выше — если он даст сбой, отчет будет недействителен.

Как отметил президент СРО «Союз «Федерация специалистов оценщиков» Максим Скатов, саморегулируемые организации скоро должны будут еженедельно отправлять отчетность в Росреестр. Если властям нужно больше данных, то они могли бы расширить список сведений, которые оценщик должен предоставлять в СРО, вместо создания новой базы с введением дополнительных требований к оценщикам, говорит он. Часть таких требований, по его мнению, невыполнимы — например, о предоставлении сведений, связанных с «оспоримостью» данных в отчете, которых у оценщика может не быть и которые заказчик не обязан ему предоставлять.