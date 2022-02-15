СП предлагает позволить «Автодору» обрабатывать данные автомобилистов для взимания долгов за проезд

Государственную компанию «Автодор» необходимо наделить правом на обработку персональных данных автомобилистов для взимания долгов за проезд. С таким предложением выступила Счетная палата РФ.

В ведомстве напоминают, что в момент основания компании в 2009 году перед ней были поставлены такие ключевые задачи, как развитие сети автомагистралей и привлечение инвестиций. За 11 лет своей деятельности госкомпания построила и реконструировала 1 675 км автодорог и привлекла частных инвестиций на сумму 145 млрд рублей (на 1 января 2021 года). Однако, как показала проверка, «Автодор» не всегда достигал ключевых показателей программы своей деятельности и неоднократно корректировал их значения под фактические результаты.

«В проверяемый период (2015—2020 годы) госкомпания выполняла от 32% до 90% целевых индикаторов и показателей программы деятельности. При этом в программу неоднократно вносились изменения, направленные на снижение плановых значений показателей и индикаторов под фактически достигнутые результаты. Так, по сравнению с первоначальным планом протяженность строительства и реконструкции автодорог и объем привлечения внебюджетных средств сократились на 561 километр и на 124 миллиарда рублей соответственно», — сообщил на коллегии СП аудитор Валерий Богомолов.

Счетная палата отметила, что невыполнение показателей в основном было связано с системными проблемами, которые госкомпания не учла при планировании своей деятельности.

В СП констатируют, что поступления от сбора за проезд по платным дорогам — основная статья доходов «Автодора». В проверенный период на них пришлось 97% всех заработанных госкомпанией средств. С учетом растущей востребованности платных дорог среднегодовой доход с 1 км вырос с 7,8 млн рублей в 2015 году до 14,4 млн рублей. С 2020 года «Автодор» облегчил для автомобилистов оплату проезда, запустив систему «Свободный поток», напоминают также аудиторы. «Система обеспечила безбарьерный проезд по платным участкам дорог и уже показала положительную динамику в части собираемости платы за проезд по ЦКАД. Указанный показатель вырос с 54% в ноябре 2020 года до 93% в сентябре 2021 года», — сообщил Богомолов.

«В то же время анализ сбора платы за проезд по ЦКАД показал, что 924 млн рублей за использование трассы остались не оплачены. При этом госкомпания не может взыскать эти средства, так как не наделена полномочиями на обработку персональных данных задолжавших автомобилистов», — говорится в отчете.

По мнению аудиторов, в этой связи необходимо наделить госкомпанию правом на обработку персональных данных.

В числе прочего было отмечено, что «Автодор» не полностью выполняет задачу по обеспечению комфортных условий при пользовании платными дорогами. Так, на 1 сентября 2021 года освещение было только на 64% платных участков автодорог.

Присутствовавшие на коллегии замминистра транспорта Василий Десятков и председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко с выводами СП согласились.



«К настоящему времени обеспечена актуализация программы деятельности госкомпании, соответствующий проект распоряжения внесен в правительство. Минтранс готов рассмотреть вопрос установки обязательных требований по устройству освещения вдоль платных участков дорог. Также поддерживается предложение Счетной палаты о наделении «Автодора» полномочиями по обработке персональных данных пользователей платных дорог», — сказал Десятков.