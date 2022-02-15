Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы

Минтруд России подготовил обновленный список профессий для альтернативнослужащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Документ выложен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а на сайте ведомства опубликован соответствующий релиз.

Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1 034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы.

По сравнению с прошлогодним списком перечень 2022 года пополнился 30 должностями служащих: это агрохимик, администратор вычислительной сети, артист-солист-инструменталист, артист духового оркестра, оркестра народных инструментов, эстрадно-симфонического оркестра, ассистент, воспитатель общежития, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, городской (районный) врач-педиатр, гидротехник, звукорежиссер, зубной врач, инженер, инструктор по труду, концертмейстер, мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса), мастер по ремонту гидросооружений, медицинская сестра кабинета, медицинская сестра процедурной, медицинский лабораторный техник, медицинский регистратор, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель — организатор в колледжах, университетах и других вузах, специалист, техник-программист, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов, эпидемиолог.

Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.



При этом в перечни не вошли 18 профессий рабочих (водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, матрос, матрос береговой, механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах и ряд других).