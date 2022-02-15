Власти закроют доступ к страховым инвестпродуктам для «неквалов»

Банк России подготовил законопроект, который распространит нормы о квалификации инвесторов на рынок страховых продуктов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе организованной «Коммерсантом» конференции «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях», передает РБК.

Чистюхин подчеркнул, что инвестиционное и накопительное страхование жизни «фактически является аналогом сложных [финансовых] продуктов». В связи с этим регулятор видит необходимость запрета продажи ИСЖ и НСЖ неквалифицированным инвесторам. «Мы практически подготовили законопроект о том, чтобы и на страховой рынок распространялись нормы о квалификации инвесторов», — отметил Чистюхин.

По его словам, параллельно с законопроектом регулятор выпускает нормативный акт, «который достаточно жестко ограничит страховые компании в продаже некачественных продуктов».

Замминистра финансов Алексей Моисеев, также принявший участие в конференции, поддержал позицию ЦБ. Он добавил, что регулятор даже несколько смягчил позицию Минфина, который хотел запретить любые ИСЖ и НСЖ, кроме долевого страхования жизни. «Но в процессе переговоров пришли к тому, что при условии надлежащего регулирования можно какую-то часть этих продуктов оставить на рынке и не доводить до запрета», — пояснил Моисеев.

О необходимости ограничения продажи неподготовленным инвесторам полисов инвестиционного страхования жизни Центробанк заявлял еще в январе 2021 года. Год назад регулятор направил страховым компаниям письмо, в котором рекомендовал не продавать полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная выплата премии или где выплаты зависят от показателей активов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов. Также ЦБ обозначил ряд ограничений, касающихся продажи полисов инвестиционного страхования жизни и отдельных видов договоров накопительного страхования жизни.



Обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов, желающих работать со сложными финансовыми инструментами, было введено с 1 октября 2021 года. По итогам IV квартала тестирование прошли 2,8 млн инвесторов, сообщил Владимир Чистюхин. В 67% случаев тесты были пройдены с первой попытки.