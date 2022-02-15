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Официальный курс доллара снизился на 41 копейку, евро — на 58

15.02.2022 13:43
1 351
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 16 февраля.

Курс доллара понизился на 41,02 копейки, составив 76,166 рубля (76, 5762 рубля на 15 февраля). Курс евро снизился на 57,95 копейки, до 86,2656 рубля (с 86,8451 рубля на 15 февраля).

На Московской бирже на 13:19 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 1 рубль 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1 рубль 6 копейки, валюты стоят 75,46 и 85,66 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,28—76,8 рубля за доллар и 85,45—86,91 рубля за евро.

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Комментарии

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-man-
-man-
15.02.2022 13:57
<p>Маркетплейсы это рыночные места что ли? По-русски можно? Либо уж по-английски.</p>
1

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