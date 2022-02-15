В ЦБ рассказали об изменениях в тестировании для профессиональных инвесторов

После того как с 1 октября 2021 года было запущено базовое тестирование для инвесторов, регулятор разработал дорожную карту на 2022 год по совершенствованию этой процедуры, рассказал в интервью «Известиям» руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

«Количество ключевых вопросов на первом этапе увеличится с четырех до восьми, увеличится и количество возможных вариантов ответов. При этом инвестор будет по-прежнему отвечать на четыре вопроса, но каждый раз будет выпадать их новая комбинация, и тем же случайным способом будет проходить ротация вариантов ответов. За счет этого вероятность пройти тест путем перебора вариантов без понимания сути ответов существенно снизится», — пояснил он.

По словам Мамуты, Ассоциация развития финансовой грамотности проверила качество тестирования в разных регионах. «В целом все было более или менее прилично. Хотя были случаи, когда брокер, в том числе в своем приложении, подсказывал человеку, как нужно сдавать тест, вплоть до того, что выводил на экран правильные варианты ответов, объяснял, что неправильно, и говорил, как сдать», — уточнил он.

При этом, как отметил эксперт, саморегулируемые организации, куда входят эти брокеры, и сами брокеры объяснили произошедшее технической ошибкой на стороне программного обеспечения. «Сегодня таких проблем не фиксируется, но мы будем постоянно и очень тщательно следить через контрольные закупки за тем, насколько честно проводится тестирование», — заключил Мамута.