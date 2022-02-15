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ЦБ: механизм кредитных каникул нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе

15.02.2022 15:04
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

В условиях, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке только растет задолженность, Банк России принял решение распространить кредитные каникулы на потребкредиты на постоянной основе, рассказал в интервью «Известиям» руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

«…Мы пришли к выводу, что в условиях, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке все больше «длинных» задолженностей, механизм кредитных каникул нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе. И сейчас активно участвуем в подготовке законопроекта об этом», — пояснил он.

По словам Мамуты, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали, — по аналогии с ипотечными каникулами.

«Каникулы — это хороший предохранитель от стресса, которым в том числе является потеря работы, болезнь или другое непредвиденное негативное событие в жизни человека. Важно понимать, что от такого никто не застрахован, и пандемия нам это очень хорошо продемонстрировала. Пока статистика подтверждает, что наш прогноз оказался справедливым. Ипотечные и кредитные каникулы брали не все заемщики подряд, а только те, у кого сильно снизились доходы. И что важно, выходили из ипотечных каникул в обычный график платежей 85% тех, кто получил такую отсрочку. То есть благодаря этому более чем три четверти заемщиков из числа тех, кто столкнулся с серьезными проблемами, не испортили кредитную историю и не допустили просрочки», — заключил Мамута.

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