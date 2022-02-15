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ВТБ улучшил условия подписки на автомобили

15.02.2022 15:36
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ уменьшил стоимость долгосрочной аренды автомобиля по подписке по большей части линейки транспортных средств, которая включает свыше десяти крупнейших брендов. Об этом сообщили в банке, уточнив, что диапазон снижения составил от 3% до 50%. Одновременно вырос максимальный срок аренды.

Оформить долгосрочную аренду нового автомобиля с полным комплексом услуг в ВТБ теперь можно на сумму от 21 тыс. рублей в месяц. Ранее минимальная стоимость составляла 29 тыс. рублей. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Кроме того, подать заявку на подписку теперь можно не только на сайте ВТБ, но и в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», а максимальный срок аренды увеличен с двух до трех лет. Минимальный срок подписки по-прежнему составляет полгода.

В банке напоминают, что группа ВТБ запустила подписку на автомобили в ноябре 2021 года. Сейчас сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и др. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ.

«Долгосрочная аренда предоставляет возможность пользоваться автомобилем как собственным транспортным средством, не покупая его. Клиент получает новую машину на гарантии в выбранной комплектации, а также все необходимые сопутствующие услуги: регистрацию в ГИБДД, техобслуживание, страховку ОСАГО и каско, уплату транспортного налога, круглосуточную помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замену расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение», — подчеркивают в ВТБ.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов — понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения не важен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тыс. рублей, который вернется в конце срока, при этом представления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тыс. км в год, передвижение возможно по всей территории России.

«По нашей оценке, при регулярном использовании машины долгосрочная аренда на 10% экономичнее, чем покупка, и на 40% — чем каршеринг. В наличии у ВТБ парк из 200 машин, и наши клиенты могут оперативно оформить аренду, не тратя время на ожидание автомобиля», — отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

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руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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