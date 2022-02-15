ВТБ улучшил условия подписки на автомобили

ВТБ уменьшил стоимость долгосрочной аренды автомобиля по подписке по большей части линейки транспортных средств, которая включает свыше десяти крупнейших брендов. Об этом сообщили в банке, уточнив, что диапазон снижения составил от 3% до 50%. Одновременно вырос максимальный срок аренды.

Оформить долгосрочную аренду нового автомобиля с полным комплексом услуг в ВТБ теперь можно на сумму от 21 тыс. рублей в месяц. Ранее минимальная стоимость составляла 29 тыс. рублей. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. Кроме того, подать заявку на подписку теперь можно не только на сайте ВТБ, но и в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», а максимальный срок аренды увеличен с двух до трех лет. Минимальный срок подписки по-прежнему составляет полгода.

В банке напоминают, что группа ВТБ запустила подписку на автомобили в ноябре 2021 года. Сейчас сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и др. Доступны два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ.

«Долгосрочная аренда предоставляет возможность пользоваться автомобилем как собственным транспортным средством, не покупая его. Клиент получает новую машину на гарантии в выбранной комплектации, а также все необходимые сопутствующие услуги: регистрацию в ГИБДД, техобслуживание, страховку ОСАГО и каско, уплату транспортного налога, круглосуточную помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замену расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение», — подчеркивают в ВТБ.

Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов — понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения не важен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тыс. рублей, который вернется в конце срока, при этом представления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тыс. км в год, передвижение возможно по всей территории России.



«По нашей оценке, при регулярном использовании машины долгосрочная аренда на 10% экономичнее, чем покупка, и на 40% — чем каршеринг. В наличии у ВТБ парк из 200 машин, и наши клиенты могут оперативно оформить аренду, не тратя время на ожидание автомобиля», — отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.