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Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников начнется 1 марта

15.02.2022 16:55
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1—9 классов пройдет на платформе «Учи.ру». Принять участие в ней можно в течение месяца в любой день — с 1 до 31 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

«Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части культуры потребления», — поясняет ЦБ.

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на «Учи.ру».

Олимпиаду откроет онлайн-урок первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина на тему «Кто есть кто на финансовом рынке». Начало урока — 1 марта в 9:30 мск. Трансляция пройдет при поддержке социальной сети «ВКонтакте»: в сообществе Банка России можно будет задать вопрос спикеру. Кроме этого, присоединиться к трансляции можно будет на странице урока и в личных кабинетах учителей и учеников 6–11 классов на «Учи.ру».

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное.

В 2021 году в олимпиаде участвовали более 800 тыс. школьников.

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Комментарии

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g*******@mail.ru
16.02.2022 09:39
<p>В 9:30 во вторник? А ничего что дети в это время в шоле?)))</p>
0

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