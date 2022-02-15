Госдума приняла законопроект о едином налоговом счете в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином налоговом счете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект упростит жизнь добросовестных налогоплательщиков, подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин, чей комментарий приводится в релизе.

«Для упрощения порядка уплаты налогов предлагается ввести институт единого налогового счета. Таким счетом смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом — достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога», — пояснил он.

В случае принятия законопроекта наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено, указывают в Госдуме. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо вернуть, либо зачислить в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.



Кроме того, законопроект предлагает установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря.