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РНКБ: посетители городских рынков Крыма могут рассчитываться картами

15.02.2022 21:07
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
РНКБ

РНКБ установил более 4,3 тыс. платежных терминалов в торговых точках на рынках Симферополя, Севастополя, Ялты, Алушты и Керчи, сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что это около 20% от всех торговых зон на рынках и ярмарках.

По данным кредитной организации, в одном платежном терминале, установленном в небольшой торговой точке на городском рынке, в среднем в месяц проходит около 420 платежей на сумму более 250 тыс. рублей.

Одной из самых активных площадок по установке платежных устройств для безналичной оплаты покупок стал рынок «Московский» в Симферополе. Сегодня в каждой второй торговой точке на этом рынке покупатели могут рассчитываться картами.

«За первый год работы проекта, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, мы установили на рынках в городах Крыма около 2,9 тысячи платежных терминалов, а в 2021 году — еще около 1,5 тысячи устройств. Удобство безналичных расчетов оценили и клиенты, и собственники торговых точек: не нужно искать купюры и монеты, не нужно ждать сдачу, повышается скорость обслуживания, увеличивается средний чек покупки, исключается возможность оборота фальшивых купюр и кражи наличных денег», — пояснил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

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