Законопроект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов прошел второе чтение

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 15 февраля, приняли во втором чтении законопроект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов. Цель этого эксперимента — достижение углеродной нейтральности на территории Сахалинской области до 31 декабря 2025 года.

«Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проходить с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно. Первым участником станет Сахалинская область. Также предусмотрена возможность включения в него отдельных субъектов Российской Федерации путем внесения изменений в данный закон», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Среди задач, которые необходимо решить для достижения цели, в законопроекте указаны: стимулирование внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения; формирование системы независимой верификации сведений и утверждений о выбросах и поглощении парниковых газов; создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты.



В рамках проведения эксперимента будут использоваться следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов и поглощения парниковых газов: инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов; квотирование выбросов парниковых газов; экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, и другие.

«Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым организациям будет осуществляться высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации — участника эксперимента ежегодно в порядке, определяемом Минэкономразвития России», — отмечается в пояснительной записке.