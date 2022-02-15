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Законопроект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов прошел второе чтение

15.02.2022 20:41
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2 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 15 февраля, приняли во втором чтении законопроект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов. Цель этого эксперимента — достижение углеродной нейтральности на территории Сахалинской области до 31 декабря 2025 года.

«Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проходить с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно. Первым участником станет Сахалинская область. Также предусмотрена возможность включения в него отдельных субъектов Российской Федерации путем внесения изменений в данный закон», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Среди задач, которые необходимо решить для достижения цели, в законопроекте указаны: стимулирование внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения; формирование системы независимой верификации сведений и утверждений о выбросах и поглощении парниковых газов; создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты.

В рамках проведения эксперимента будут использоваться следующие методы учета и инструменты регулирования выбросов и поглощения парниковых газов: инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов; квотирование выбросов парниковых газов; экономические и финансовые механизмы, стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, и другие.

«Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к региональным регулируемым организациям будет осуществляться высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации — участника эксперимента ежегодно в порядке, определяемом Минэкономразвития России», — отмечается в пояснительной записке.

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Комментарии

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alekseysmr
16.02.2022 07:54
<p>У нас теперь леса перестанут гореть? Правительство решило возродить лесоохрану, оптимизированную несколько лет назад поскольку чиновники объявили их бесполезными бездельниками и нагрузкой на бюджет? А ведь за эту оптимизацию кто то отхватил премии, звания, великие госнаграды и персональные пенсии</p>
1
ugor
ugor
16.02.2022 08:11
<p>Борьба с внутренними мельницами,на которой кто то будет "пилить"! Они может вулканы обложки данью?))))</p>
0

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