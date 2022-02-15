Аппарат Титова: еженедельное тестирование сотрудников на коронавирус может разорить малый бизнес

Требования по сплошному еженедельному тестированию сотрудников на коронавирус могут обернуться для малого бизнеса тяжелым финансовым бременем. К такому выводу пришли участники совещания по проблемам торговли, проведенного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Глава Московского представительства «Метро АГ» Алексей Григорьев указал на ранее распространенную в СМИ информацию о проекте методических рекомендаций с правилами медицинского тестирования сотрудников предприятий. Проект, в частности, предусматривает, что работодатели с штатом сотрудников менее 500 человек должны будут еженедельно обеспечивать тестирование каждого из них. На предприятиях, где численность работающих от 500 до 1 тыс. человек, придется еженедельно тестировать не менее 50% персонала, а если штат предприятия превышает 1 тыс. человек, то тестирование должны проходить не менее 25% работников с частотой один раз в две недели.

«Для малого и микробизнеса такой подход, если он будет реализован, обернется серьезными затратами. При этом эти предприятия и без того несут расходы на маски, перчатки, антисептики. Наши партнеры из малого бизнеса, например, посчитали, что на магазин площадью в 200 квадратных метров дополнительные расходы на меры санитарной защиты уже составляют порядка 40—50 тысяч рублей в месяц», — отметил Григорьев.

Общественный представитель уполномоченного по вопросам торговли Андрей Даниленко считает, что критерии тестирования должны быть более щадящими для малого бизнеса. «Ну хотя бы раз в месяц, а не в неделю. Или нужно думать о компенсациях, например, через Фонд обязательного медицинского страхования. Было бы очень неплохо пустить на эти цели средства, выделенные в рамках нацпроекта по МСП», — подчеркнул он.

«Притом что методические рекомендации формально не обязательны к исполнению, практика последних двух лет показывает, что эти документы федерального Роспотребнадзора на местах легко превращаются в инструкции и предписания, утверждаемые властями на региональном уровне», — предупредил Григорьев.