​НБКИ: банки в январе выдали наименьшее с «карантинного» мая 2020-го количество​ автокредитов

Российские банки в январе 2022 года выдали 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом), что стало наименьшим показателем с «карантинного» мая 2020 года (42,9 тыс. ед.). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось в январе 2022-го на 11,1% (в январе 2021-го — 67,2 тыс.). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов снизилось на 25% (в декабре 2021 года — 79,6 тыс.).



Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2021 года было выдано в Москве (5,3 тыс.), Московской области (4,2 тыс.), Санкт-Петербурге (3,5 тыс.), Республике Татарстан (3 тыс.) и Краснодарском крае (2,7 тыс.).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в январе 2022-го в большинстве регионов РФ было отмечено сокращение выдачи автокредитов. Так, самое серьезное снижение количества выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Самарской (минус 30,9%), Свердловской (минус 22,9%) и Оренбургской (минус 22,7%) областях, а также в Пермском крае (минус 19,3%) и Нижегородской области (минус 18,2%). В свою очередь в некоторых регионах был отмечен небольшой рост числа выданных автокредитов, в том числе в Тверской области (плюс 6,3%), Красноярском крае (плюс 5,1%) и Иркутской области (плюс 2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 2,3% и 9,6% соответственно.

Сокращение выдачи автокредитов в начале 2022 года обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Кроме того, госпрограммы льготного автокредитования возобновятся не ранее второго квартала текущего года. При этом некоторую поддержку сегменту автокредитов продолжает оказывать активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В целом в сегменте автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет персональный кредитный рейтинг, от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия», — комментирует эксперт.