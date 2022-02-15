РЖД предложили субсидировать скидку в 50% на перевозку школьников в течение всего года

РЖД предложили субсидировать 50-процентную скидку на проезд школьников в течение всего года, а также включить эти расходы в государственный бюджет. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Шестой год подряд мы предоставляем скидки в размере 50% для детей от 10 до 17 лет. <…> У нас школьники с 1 сентября до 31 мая ездят с 50-процентной льготой, потом в летние месяцы эта льгота уходит. Мы пять лет назад взяли на себя обязательства за счет наших средств компенсировать эту перевозку. <…> Мы считаем, что этот формат должен был бы перейти в бюджетную компенсацию», — отметил Белозеров.

Гендиректор РЖД добавил, что холдинг направит высвобожденные средства на развитие пригородных перевозок. Таким образом, по словам Белозерова, станет возможно круглогодично закрепить льготный проезд для детей с 10 до 17 лет на законодательном уровне.

Холдинг впервые предоставил 50-процентную скидку на проезд детей летом 2016 года. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая. С тех пор школьники могут путешествовать с 50-процентной скидкой в течение всего календарного года. При покупке билетов для детей в возрасте от пяти до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%, а детям до пяти лет оформляется бесплатный проездной документ.

Оформить льготный билет для детей можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).