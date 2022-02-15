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Госдума во втором чтении разрешила взыскивать незаконные деньги чиновников

15.02.2022 18:51
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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена, передает РИА Новости. Третье чтение пройдет 16 февраля.

Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.

Законопроект распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств. Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тыс. рублей.

В рамках второго чтения были уточнены полномочия генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров при направлении запросов для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц, подпадающих под действие законопроекта.

Запросы должны направляться не только в банки, платежным агентам, в Федеральную налоговую службу, но и операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы или занимаются ими. Поскольку появился новый инструмент, соответственно, он тоже должен декларироваться, и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял в январе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Соответствующие изменения вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Предполагается, что они вступят в силу через десять дней после официального опубликования нового закона.

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Комментарии

1
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Б.Е.С.
16.02.2022 05:28
<p>что значит незаконные?</p>
<p></p>
<p>А иметь и управлять активами (прибылью) организаций в ряде отраслей находясь на должности руководителя (или служащего, как вариант Депутат) и получая заработную плату из бюджета - ЭТО МОЖНО И СВЯТОЕ?!</p>
<p></p>
<p>кто может гарантировать, что он большее проявляет рвения и ума находясь на своем стуле, а не будучи держателем актива и заботясь о своем доходе (прибыли)?!</p>
0

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