Госдума во втором чтении разрешила взыскивать незаконные деньги чиновников

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена, передает РИА Новости. Третье чтение пройдет 16 февраля.

Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.

Законопроект распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств. Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тыс. рублей.

В рамках второго чтения были уточнены полномочия генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров при направлении запросов для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц, подпадающих под действие законопроекта.

Запросы должны направляться не только в банки, платежным агентам, в Федеральную налоговую службу, но и операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы или занимаются ими. Поскольку появился новый инструмент, соответственно, он тоже должен декларироваться, и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял в январе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Соответствующие изменения вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Предполагается, что они вступят в силу через десять дней после официального опубликования нового закона.