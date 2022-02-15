Основные фондовые индексы завершили торги мощным ростом

Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник существенным ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 3,42% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 600,29 пункта. Индекс РТС повысился на 5,05% до уровня 1 498,04 пункта.

Акции Московской биржи подорожали на 1,27%, СберБанка — на 5,26%, «Норникеля» — на 0,9%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,87%, «Газпрома» — на 3,02%. Бумаги «Полюса» подешевели на 2,38%.

Обнадеживающие геополитические новости придали оптимизма отечественному финансовому рынку, отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.



«Индекс Мосбиржи во вторник открылся повышением благодаря снижению страновой премии за риск (бенчмарк пятилетних российских CDS опустился к отметке 220 пунктов, значениям конца января), вызванному ослаблением опасений глобальных инвесторов в отношении эскалации напряженности вокруг Украины. Уже к середине основной сессии индекс Мосбиржи взлетел к 3 600 пунктам», — комментирует эксперт.

Он добавляет, что на снижение напряженности отреагировали позитивом не только российские финансовые рынки, но и фьючерсы на индексы рынка США. Эксперт уточняет, что объемы торгов в отдельных «фишках» и на валютном рынке были высокими, «что указывает на оживление интереса глобальных инвесторов к отечественным активам».

Как указывает аналитик, ключевой вклад в рост рынка акций был внесен «фишками» финансового сектора: после ощутимых вчерашних распродаж восстанавливались бумаги «Сбера», ВТБ и TCS Group.