​Рубль заметно укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,1 рубля к предыдущему закрытию и составил 75,6625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 88,8 тыс. сделок почти на 5 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,11—76,8 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 85,8975 рубля, уменьшившись на 82 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,9 тыс. сделок на 652,6 млн евро по курсам от 85,19 до 86,905 рубля за евро.

«Доллар США падал сегодня к 75,5 рубля, однако к вечеру балансирует возле 75,85 рубля и может двигаться в пределах 75—77 рублей. Если геополитика пока больше не напомнит о себе, волатильность в рублевых парах через несколько дней сократится до нормальных значений. Евро стоит 86 рублей и пока оставляет за собой коридор движения в рамках 86—88 рублей», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



Российский валютный рынок остается во власти геополитики, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Дальнейшее развитие событий на рынке РФ, по его словам, будет всецело зависеть от геополитического сценария, поэтому в ближайшее время нельзя исключать как новых максимумов, так и минимумов по доллару и евро с начала текущего года.

